RT: потери украинских войск в боях за Соледар с начала осени могут составлять 20-25 тыс. человек

Украинское командование бросило в Соледар все силы, не жалея бойцов. Потери ВСУ в боях за город оцениваются в 25 тысяч человек.

"Согласно информации от сдавшихся в плен украинских военнослужащих, за время штурма Соледара подразделения ВСУ и Нацгвардии потеряли порядка 16—17 батальонов убитыми", — сообщает RT.

Как сообщало Министерство обороны РФ, город был блокирован российскими войсками с севера и юга, в центре ведутся ожесточённые бои. В окружении может находиться более 500 боевиков ВСУ.

Источник приводит информацию, что, учитывая огромное количество убитых, раненых и пропавших без вести из 10-й, 25-й, 46-й, 61-й бригад ВСУ и из прибывших в Соледар подразделений в качестве подкрепления, потери украинских войск в регионе могут составлять 20-25 тысяч военнослужащих.