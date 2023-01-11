Норин связал назначение Герасимова с наступлением с нового направления

Назначение начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединённой группировкой войск в зоне проведения СВО на Украине связано с возможным наступлением с нового направления. Такое мнение высказал военный историк Евгений Норин в беседе с НСН.

Аналитик допустил, что экс-командующий генерал Сергей Суровикин назначен командовать уже существующим фронтом.

Какой-то новый человек будет заниматься новым направлением, считает эксперт.

По его словам, Герасимов займётся координацией их работы. Такой вариант вполне возможен судя по кадровым перестановкам, заключил Норин.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил, что означает назначение Герасимова.