Бойцы блокированного подразделения ВСУ в Соледаре спрыгнули с пятого этажа дома, чтобы избежать плена ВС РФ

Российские войска проводят зачистку Соледара. В ходе данных действий стало известно, что русские бойцы блокировали пятиэтажный дом, в котором держало оборону подразделение Вооружённых сил Украины.

ВС РФ предложили солдатам сдаться, однако те не захотели. После этого российские бойцы начали штурм дома. Военный корреспондент Яреми поделился, что украинские солдаты начали выпрыгивать из окон пятого этажа. Так они хотели избежать плена.

Военкор отметил, что сейчас ВС РФ локализовали сопротивление ВСУ в городе. Продолжается зачистка. Он уверен, что вскоре можно будет говорить о полном взятии под контроль Соледара.