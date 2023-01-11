Российские подразделения ведут зачистку Соледара от ВСУ. Установление контроля над городом ставит под угрозу способность Украины защищать соседний Артёмовск. Читатели WSJ назвали это событие "началом конца".
Это связано с огромными потерями ВСУ на направлении Артёмовск — Соледар. За минувший месяц на данный участок были направлены бригады, однако их силы быстро иссякают. В районе Артёмовска ВС РФ хотят уничтожить самые боеспособные формирования ВСУ, а не только полностью освободить город.
Киев несёт крупные потери, не оставляя силы для планируемого весеннего наступления. Некоторые аналитики считают, что ВСУ лучше отступить.
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Пилоты Военно-Воздушных сил Украины пожаловались на опасную российскую ракету класса "воздух-воздух" R-37M, которая мешает украинской авиации осуществлять манёвры, сообщает журнал The Drive.