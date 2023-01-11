Читатели WSJ заявили, что взятие ВС РФ Соледара будет началом конца Украины

Российские подразделения ведут зачистку Соледара от ВСУ. Установление контроля над городом ставит под угрозу способность Украины защищать соседний Артёмовск. Читатели WSJ назвали это событие "началом конца".

Это связано с огромными потерями ВСУ на направлении Артёмовск — Соледар. За минувший месяц на данный участок были направлены бригады, однако их силы быстро иссякают. В районе Артёмовска ВС РФ хотят уничтожить самые боеспособные формирования ВСУ, а не только полностью освободить город.

Киев несёт крупные потери, не оставляя силы для планируемого весеннего наступления. Некоторые аналитики считают, что ВСУ лучше отступить.