Освобождение ВС РФ Соледара приведёт к эффекту домино в Донбассе

ВС РФ, взломав оборону противника в Соледаре, получили возможности для дальнейшего наступления в Донбассе, чтобы освободить всю Донецкую Народную Республику. О том, как освобождение города повлияет на дальнейшую ситуацию на фронте, рассказали эксперты.

Лидер запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с изданием "Взгляд" сообщил, что у бойцов украинской армии начал падать боевой дух на фоне событий в Соледаре. Часть военных покидали позиции.

Соледар, Северск, Артёмовск, Константиновка, Краматорск, Дружковка и Славянск являются непрерывной цепью укреплений в форме подковы. Военный аналитик Михаил Онуфриенко уверен, что освобождение города приведёт к эффекту домино, при котором произойдёт массовое обрушение линии обороны ВСУ в Донбассе. Взятие Соледара позволит установить контроль над Артёмовском и Северском с дальнейшим выходом на Краматорск и Славянск.