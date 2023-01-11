Генерал Соболев назвал главную задачу Герасимова: говорить о наступлении рано

Главная задача, которая будет стоять перед новым командующим Объединенной группировкой войск в зоне СВО Валерием Герасимовым и его заместителями в том, чтобы отодвинуть линию фронта в Донбассе. Такое мнение высказал член комитета по обороне Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с РБК.

Необходимо сделать так, чтобы боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) больше не могли обстреливать Донецк и другие крупные города ДНР и ЛНР, заявил генерал.

Он считает, что теперь руководить спецоперацией стал человек, который вправе использовать любые силы, средства и соединения для достижения цели.

О масштабном наступлении говорить пока ещё рано, так как определённые силы только накапливаются и сосредотачиваются, заключил собеседник издания.

Ранее военный историк Евгений Норин предположил, что назначение Герасимова может быть связано с подготовкой наступления с нового направления.