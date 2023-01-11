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Генерал Соболев назвал главную задачу Герасимова: говорить о наступлении рано

Силовые структуры

Главная задача, которая будет стоять перед новым командующим Объединенной группировкой войск в зоне СВО Валерием Герасимовым и его заместителями в том, чтобы отодвинуть линию фронта в Донбассе. Такое мнение высказал член комитета по обороне Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с РБК.

Генерал Соболев назвал главную задачу Герасимова: говорить о наступлении рано

Необходимо сделать так, чтобы боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) больше не могли обстреливать Донецк и другие крупные города ДНР и ЛНР, заявил генерал.

Он считает, что теперь руководить спецоперацией стал человек, который вправе использовать любые силы, средства и соединения для достижения цели.

О масштабном наступлении говорить пока ещё рано, так как определённые силы только накапливаются и сосредотачиваются, заключил собеседник издания.

Ранее военный историк Евгений Норин предположил, что назначение Герасимова может быть связано с подготовкой наступления с нового направления.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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