Popular Mechanics: российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" наводят ужас на США

Российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" возглавили рейтинг военной техники, которая наводит "настоящий ужас" на американцев. Об этом пишет Popular Mechanics.

По словам обозревателя Луи Маззанти, современные ракеты РФ легко обходят все разработанные в мире средства противовоздушной и противоракетной обороны. Он напомнил, что российская армия активно применяет "Кинжалы" в ходе спецоперации на Украине.

Как пояснил автор, эти ракеты набирают скорость до 10 единиц маха. Они признаны чрезвычайно манёвренными, указал журналист. Обозреватель подчеркнул: "Кинжалы" находятся на вершине технологической революции в создании вооружений.

"Эта ракета возглавляет рейтинг 13 самых опасных ракет в мире. Гиперзвуковые технологии лидируют", — отметил Маззанти.

Он добавил, что американскому военно-промышленному комплексу ещё даже близко не удалось подобраться к успехам России.