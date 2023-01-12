Польша передала Вооружённым силам Украины (ВСУ) боеприпасы к советским артиллерийским орудиям. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В своих соцсетях он отметил, что украинские боевики подтвердили информацию о получении иностранных снарядов. Кроме того, офицер прикрепил к посту видеозапись, на которой видно, как военные ВСУ открывают ящик с польскими боеприпасами.
"Страна-производитель — Польша. Снарядам всего лишь один месяц", — рассказал солдат украинской армии.
Ранее польский лидер Анджей Дуда заявил, что Варшава намерена передать Киеву целую роту немецких танков Leopard в рамках международной коалиции.
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