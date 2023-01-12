Марочко: ВСУ подтвердили поставки снарядов к советской артиллерии из Польши

Польша передала Вооружённым силам Украины (ВСУ) боеприпасы к советским артиллерийским орудиям. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В своих соцсетях он отметил, что украинские боевики подтвердили информацию о получении иностранных снарядов. Кроме того, офицер прикрепил к посту видеозапись, на которой видно, как военные ВСУ открывают ящик с польскими боеприпасами.

"Страна-производитель — Польша. Снарядам всего лишь один месяц", — рассказал солдат украинской армии.

Ранее польский лидер Анджей Дуда заявил, что Варшава намерена передать Киеву целую роту немецких танков Leopard в рамках международной коалиции.