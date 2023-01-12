Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Помощник главы Чечни Алаудинов призвал граждан РФ объединяться в дружины для предотвращения диверсий ВСУ
В Новосибирске связанная с IKEA компания отсудила у мэрии 3 млн рублей
Sky News: Лондону известно о нахождении тела одного из двух британцев, пропавших под Соледаром
Архитектор Шумаков: необходимо соблюдать правила пользования эскалатором в метро
Актриса Татьяна Кравченко опровергла обвинения Стаса Садальского в её алкоголизме
Ткач раскритиковал украинскую "элиту" за бурное празднование разгрома ВСУ в Соледаре
Астролог Богданов: гадание с помощью воска на Старый Новый год признано самым сильным
Схрон диверсантов, собиравшихся устраивать теракты в Луганске, найден в ЛНР
Зеленский: украинцы, имеющие еще и российское гражданство, должны уехать из страны

В Соледаре в качестве трофеев захвачено большое количество иностранной техники ВСУ

Силовые структуры

Во время освобождения Соледара от киевских боевиков российским подразделениям удалось уничтожить и взять в качестве военных трофеев больше 70 единиц разнообразной западной техники.

В Соледаре в качестве трофеев захвачено большое количество иностранной техники ВСУ

Издание "Военное воззрение" уточняет, что точное количество уничтоженных машин ВСУ подсчитать невозможно, так как от многих из них остались только фрагменты после попадания артиллерийского снаряда или противотанковой ракеты.

Тем не менее бойцы ВС РФ сообщили о захваченных американских гусеничных бронетранспортёрах M113, полноприводных французских БТР VAB, гаубицах M777, самоходных орудий Krab из Польши и британском гусеничном бронетранспортёре FV103 Spartan, который Лондон впервые передал Киеву несколько недель назад.

Ранее стало известно, что у боевиков ВСУ нет шансов выбраться из Соледара. Они могут сложить оружие или будут ликвидированы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Пилоты ВВС Украины пожаловались на "чертовски опасную" русскую ракету

Пилоты Военно-Воздушных сил Украины пожаловались на опасную российскую ракету класса "воздух-воздух" R-37M, которая мешает украинской авиации осуществлять манёвры, сообщает журнал The Drive.

Пилоты ВВС Украины пожаловались на "чертовски опасную" русскую ракету
Гуменюк анонсировала подготовку ВС России к массированному ракетному удару по Украине
Гуменюк анонсировала подготовку ВС России к массированному ракетному удару по Украине
Шурыгин: на Герасимова теперь возложена персональная ответственность за успешность проведения СВО
Генерал Соболев призвал зачислить в мобилизационный резерв всю молодежь России
Знак зодиака 12 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев НАТО по-прежнему ищет в России "Гроб Господень" Сергей Лебедев Cудьба Косово ещё долгое время будет предметом споров Михаил Плисюк
Жилин: переход Соледара под контроль ВС РФ — тактический успех, но не перелом в ходе СВО
CNN: боевик ВСУ заявил, что в Соледаре никто не считает погибших
Генерал РФ Картаполов: обойтись лишь резервистами в случае масштабной войны нельзя
Генерал РФ Картаполов: обойтись лишь резервистами в случае масштабной войны нельзя
Последние материалы
Помощник главы Чечни Алаудинов призвал граждан РФ объединяться в дружины для предотвращения диверсий ВСУ
В Новосибирске связанная с IKEA компания отсудила у мэрии 3 млн рублей
Sky News: Лондону известно о нахождении тела одного из двух британцев, пропавших под Соледаром
Архитектор Шумаков: необходимо соблюдать правила пользования эскалатором в метро
Актриса Татьяна Кравченко опровергла обвинения Стаса Садальского в её алкоголизме
В Соледаре в качестве трофеев захвачено большое количество иностранной техники ВСУ
Ткач раскритиковал украинскую "элиту" за бурное празднование разгрома ВСУ в Соледаре
Астролог Богданов: гадание с помощью воска на Старый Новый год признано самым сильным
Схрон диверсантов, собиравшихся устраивать теракты в Луганске, найден в ЛНР
Зеленский: украинцы, имеющие еще и российское гражданство, должны уехать из страны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников