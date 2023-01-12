В Соледаре в качестве трофеев захвачено большое количество иностранной техники ВСУ

Во время освобождения Соледара от киевских боевиков российским подразделениям удалось уничтожить и взять в качестве военных трофеев больше 70 единиц разнообразной западной техники.

Издание "Военное воззрение" уточняет, что точное количество уничтоженных машин ВСУ подсчитать невозможно, так как от многих из них остались только фрагменты после попадания артиллерийского снаряда или противотанковой ракеты.

Тем не менее бойцы ВС РФ сообщили о захваченных американских гусеничных бронетранспортёрах M113, полноприводных французских БТР VAB, гаубицах M777, самоходных орудий Krab из Польши и британском гусеничном бронетранспортёре FV103 Spartan, который Лондон впервые передал Киеву несколько недель назад.

Ранее стало известно, что у боевиков ВСУ нет шансов выбраться из Соледара. Они могут сложить оружие или будут ликвидированы.