МВД России объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко*.
Об этом информирует ведомственная база разыскиваемых. Статья, инкриминируемая журналисту, не указывается.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — сказано в ответе на запрос журналистов "Русской Весны".
Напомним, Бабченко часто на протяжении нескольких лет в собственных публикациях, в том числе в социальных сетях, резко критиковал РФ, её власти, поддерживал карательную операцию националистов в Донбасcе. Убежав из России, журналист не раз обещал вернуться в Москву на американском танке под натовским флагом.
* - внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов.
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