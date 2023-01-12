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В розыск объявили "убитого и ожившего" журналиста Бабченко*

Силовые структуры

МВД России объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко*.

Об этом информирует ведомственная база разыскиваемых. Статья, инкриминируемая журналисту, не указывается.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — сказано в ответе на запрос журналистов "Русской Весны".

Напомним, Бабченко часто на протяжении нескольких лет в собственных публикациях, в том числе в социальных сетях, резко критиковал РФ, её власти, поддерживал карательную операцию националистов в Донбасcе. Убежав из России, журналист не раз обещал вернуться в Москву на американском танке под натовским флагом.

* - внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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