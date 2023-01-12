Руденко: большинство пленных из Соледара — элитные десантники ВСУ

Большая часть боевиков вооружённых сил Украины, сдавшихся в плен российским военным в Соледаре, — это военнослужащие 77-й десантно-штурмовой аэромобильной бригады ВСУ. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный журналист Андрей Руденко.

Репортёр добавил, что подразделение было сформировано в Житомире, а обучали большинство нынешних служащих этой бригады в Британии. Они считаются элитой ВСУ.

Их разбили русские воины, а оставшихся в живых взяли в плен, заметил военкор.

Ранее военные эксперты рассказали, что ожидает окружённых в Соледаре всушников.