Большая часть боевиков вооружённых сил Украины, сдавшихся в плен российским военным в Соледаре, — это военнослужащие 77-й десантно-штурмовой аэромобильной бригады ВСУ. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный журналист Андрей Руденко.
Репортёр добавил, что подразделение было сформировано в Житомире, а обучали большинство нынешних служащих этой бригады в Британии. Они считаются элитой ВСУ.
Их разбили русские воины, а оставшихся в живых взяли в плен, заметил военкор.
Ранее военные эксперты рассказали, что ожидает окружённых в Соледаре всушников.
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