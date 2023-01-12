Большая часть пленных из Соледара — военнослужащие 77 аэромобильной бригады ДШБ

Большая часть военнопленных из Соледара боевики армии Украины 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщает авторский Telegram-канал репортёра ВГТРК Андрея Руденко.

Сформировали данное военное подразделение в городе Житомире, обучали большую часть нынешних служащих этой бригады в Великобритании, отметил журналист и подчеркнул, что эти боевики считаются элитой ВСУ.

Разбили их наши солдаты и взяли в плен оставшихся в живых, подытожил Руденко.

Ранее сообщалось, что Соледар полностью зачищен от украинских нацистов, уничтожены до полутысячи бандеровцев.