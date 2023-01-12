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Пегов о ситуации на Донецком направлении: артиллерия РФ бьёт по ВСУ в Авдеевке

Силовые структуры

Военный корреспондент Семён Пегов прокомментировал обстановку на Донецком направлении спецоперации.

Пегов о ситуации на Донецком направлении: артиллерия РФ бьёт по ВСУ в Авдеевке

По его словам, артиллеристы РФ наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Авдеевке.

"На земле направления атак чередуются, но не меняются", — пояснил журналист.

Он добавил, что за прошедшие сутки российские подразделения предприняли несколько попыток продвинуться со стороны населённого пункта Опытное, а также провели несколько атак в районе Водяного, в направлении Первомайского и Невельского.

Как подчеркнул Пегов, в городской черте Марьинки наблюдается неспешное продвижение армии РФ.

Ранее военкор Александр Сладков назвал Марьинку главным плацдармом ВСУ в Донбассе. Он отметил, что за этот город сейчас разворачиваются ожесточённые бои, в ходе которых российские и украинские солдаты сталкиваются "лоб в лоб".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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