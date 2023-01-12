Пегов о ситуации на Донецком направлении: артиллерия РФ бьёт по ВСУ в Авдеевке

Военный корреспондент Семён Пегов прокомментировал обстановку на Донецком направлении спецоперации.

По его словам, артиллеристы РФ наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Авдеевке.

"На земле направления атак чередуются, но не меняются", — пояснил журналист.

Он добавил, что за прошедшие сутки российские подразделения предприняли несколько попыток продвинуться со стороны населённого пункта Опытное, а также провели несколько атак в районе Водяного, в направлении Первомайского и Невельского.

Как подчеркнул Пегов, в городской черте Марьинки наблюдается неспешное продвижение армии РФ.

Ранее военкор Александр Сладков назвал Марьинку главным плацдармом ВСУ в Донбассе. Он отметил, что за этот город сейчас разворачиваются ожесточённые бои, в ходе которых российские и украинские солдаты сталкиваются "лоб в лоб".