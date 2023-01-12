Советник Пушилина Кимаковский доложил о значительном продвижении ВС РФ в районе Артёмовска

По информации советника врио главы ДНР Игоря Кимаковского, российская армия существенно продвинулась под Артёмовском.

Чиновник рассказал об эффективной работе российских войск, и в частности, артиллерии, на этом направлении, которая не даёт возможности противнику "даже вылезти из окопов" на отдельных участках.

"У нас артиллерия сегодня реально подавляет силы противника, на некоторых участках они даже из окопов вылезти не могут. Это сейчас проявляется и на донецком направлении, количество обстрелов по городу уменьшилось. Это говорит о том, что наши войска начинают работать более эффективно. Поэтому у нас есть определенные продвижения по авдеевскому направлению, у нас есть серьезное продвижение в районе Артемовска", — рассказал Кимаковский в эфире "Соловьев Live".

11 января стало известно о полном взятии Соледара российскими военными. Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, освобождение Соледара в разы увеличило возможности для взятия Артёмовска.