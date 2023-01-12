Леонков: назначение Герасимова позволит повысить оперативность ВС РФ в ходе СВО

Глава Минобороны Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова на пост командующего объединённой группировкой войск РФ для повышения оперативности принятия решений в ходе спецоперации. Такое мнение выразил военспец Алексей Леонков.

По его словам, это решение положительно повлияет на синхронизацию действий военнослужащих и обеспечение подразделений РФ необходимой техникой.

Как пояснил эксперт, до кадровых перестановок в Минобороны был выделен специальный командующий СВО, но его полномочия не касались всего круга задач, которые нужно выполнять для достижения успеха на поле боя. Он добавил, что Герасимов сможет оперативно решать вопросы, связанные с передачей оружия и снаряжений подразделениям РФ, а также с эвакуацией раненых солдат.

"Начальник Генштаба обладает всем спектром полномочий, ему не нужны дополнительные согласования для оперативных решений", — отметил Леонков в беседе с РИА Новости.

Кроме того, эксперт подчеркнул: кадровые изменения позволят российской армии осуществлять масштабные операции.

Герасимов стал командующим объединённой группировкой войск 11 января. Его заместителями назначены генерал Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.