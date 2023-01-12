НГ: Герасимов назначен для окончательной победы над Украиной

Командующим объединённой группировкой российских войск назначен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Данное кадровое решение министра обороны вероятнее всего продиктовано расширением целей и задач СВО. Другими словами — Россия готовится к наступлению, пишет "НГ".

Руководство министерства обороны сообщило, что данные изменения коснулись всего штаба СВО. Заместителями Герасимова стали главкомы Военно-космических и Сухопутных сил страны, а сам Герасимов командует всей (!) армией, включая РВСН.

Фактически в СВО будет задействована вся армия, что означает высокую вероятность широкомасштабного наступления на Украину. Возможно, с задействованием вооружённых сил РБ. Эксперты считают, что "как минимум, реально использование ВДВ и ССО".

Понятно, что Кремль намерен не просто разбить вооружённые формирования Украины, а победить в спецоперации — это вопрос выживания государства.

Раз уже понятно, что Запад начал поставлять Киеву тяжёлое вооружение в достаточно высоких объёмах, времени для организации ответных действий со стороны России остаётся немного, считают авторы.

"Россия готовится к вступлению в большую (битву), и её старт откроют поставки тяжёлых вооружений Украине. Польша и Великобритания фактически заявили об этом сегодня официально. С этого момента СВО юридически превращается в (то самое слово)", — считает журналист Сергей Мардан. "Следующий шаг — создание Ставки Верховного Главнокомандующего и, конечно, всеобщая мобилизация", — рассуждает он.

"Очень похоже на завершение создания Ставки. Теперь с нашей стороны на СВО командует человек, в подчинении которого по факту находятся все вооружённые силы России. Включая ядерную триаду. Ну, и я думаю, что он будет по факту командовать и добровольцами, и "музыкантами", и росгвардейцами, и погранцами, да всеми, кто держит оружие", — считает автор известного авиа- и военного проекта Fighterbomber.

Также в соцмедиа заметили, что должность Валерия Герасимова звучит как "командующий Объединённой группировкой войск (сил)". Тогда как у Сергея Суровикина она звучала как "командующего Объединённой группировкой российских войск на Украине".

В Телеграм предположили, что пропадание географической привязки к Украине может быть "формальностью и субординацией", однако может означать и то, что группировка может быть применена "не только на Украине" (а, например, в РБ совместно с белорусами или даже "дальше, в случае атаки на РФ и РБ со стороны стран ЕС").