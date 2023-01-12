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Пленный ВСУ пожаловался на "дебильные" приказы командования в зоне СВО

Силовые структуры

Военнослужащие Вооружённых сил Украины неоднократно были недовольны действиями своего командования. Ранее сообщалось о жалобах пленных ВСУ. По их словам, в зоне спецоперации работают командиры-взяточники, а бойцам велят исполнять преступные приказы руководства.

Украинский пленный рассказал об очередном неадекватном поведении военачальников. По его словам, бойцам приходится исполнять "дебильные" приказы. Командование ВСУ угрозами заставляет личный состав выдвигаться на передовую. Видеоинтервью опубликовал Telegram-канал ZVEZDANEWS.

Боец сообщил, что во время нахождения на полигоне им внушали, что никто не будет бросать своих. Однако по факту военных просто кинули.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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