Литовкин: взятие Соледара открывает большие возможности для ВС РФ в рамках СВО

Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, почему взятие Соледара имеет такое важное значение для ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.

В частности, эксперт дал понять, каким, по его мнению, будет следующее направление ВС РФ на СВО.

"Дорога от Соледара на Краматорск — главное направление наступления вооруженных сил РФ в перспективе", — сказал Литовкин в разговоре с РИАМО.

Также эксперт отметил, что и для российских, и для украинских военных наступившие на Украине морозы — дело привычное, чего нельзя сказать о технике, особенно западной, которая к таким погодным условиям не приспособлена.

"Если у них иностранная техника, то нигде не было отмечено, чтобы она воевала в зимних условиях, поэтому для них, наверное, это серьезное испытание", — добавил Литовкин.