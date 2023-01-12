Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, почему взятие Соледара имеет такое важное значение для ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.
В частности, эксперт дал понять, каким, по его мнению, будет следующее направление ВС РФ на СВО.
"Дорога от Соледара на Краматорск — главное направление наступления вооруженных сил РФ в перспективе", — сказал Литовкин в разговоре с РИАМО.
Также эксперт отметил, что и для российских, и для украинских военных наступившие на Украине морозы — дело привычное, чего нельзя сказать о технике, особенно западной, которая к таким погодным условиям не приспособлена.
"Если у них иностранная техника, то нигде не было отмечено, чтобы она воевала в зимних условиях, поэтому для них, наверное, это серьезное испытание", — добавил Литовкин.
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