Литовкин: кадры обороны Киева военными ВС Украины стали попыткой отвлечь внимание от Соледара

Генерал ВСУ Александр Павлюк заявил о подготовке Киевской области к обороне. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что подобные заявления киевского режима и демонстрация фото являются показухой и способом отвлечь внимание от происходящего в зоне спецоперации.

"Безусловно, они понимают, что мы в конце концов дойдём до Киева, потому что в планы специальной военной операции входит освобождение города от националистов. Но в данный момент я думаю, что политическое руководство Украины умышленно накаляет нервозную обстановку. Причём не только среди населения страны, но и в мире, пугая всех "злобными русскими", — говорит Литовкин в беседе с "МК".

Кроме того, он уверен, что так называемая развёрнутая оборона Киева указывает на то, что офис Владимира Зеленского хочет отвлечь внимание от Соледара, где ВСУ несут огромные потери. Противник уже не имеет ни сил, ни средств, чтобы пойти в наступление в регионе.

По некоторым данным, Соледар уже блокирован российскими войсками, боевики ВСУ массово сдаются в плен. Вскоре город окажется под полным контролем ВС РФ.