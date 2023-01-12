Конгрессмен США назвал Украину настоящим врагом Соединённых Штатов.
Об этом со ссылкой на Newsweek сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Отмечается, что конгрессмен-республиканец Джеймс Комер назвал киевскую власть противником Штатов из-за связей с президентом Джо Байденом.
Председатель комитета Палаты представителей по надзору обещал провести расследование подозрительных контактов семейства президента США с киевским режимом.
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