Советник Пушилина Гагин озвучил потери ВСУ в Соледаре: уничтожено пять бригад

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в Соледаре уничтожены около пяти бригад украинской армии. Это если не считать наёмников, которых в городе очень много, отметил он.

Гагин пояснил, что подразделение считается уничтоженным, если безвозвратные потери в нём составляют более 70%.

"Я думаю, несколько выше сама цифра по потерям, потому что в эти потери не заложены наемники, которых там было достаточно много", — сообщил он в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Гагина, город ещё не до конца зачищен от украинских военных и наёмников.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв заявил, что Вооружённые силы Украины обязательно попытаются отбить Соледар, который перешёл под контроль российской армии, однако у Киева нет шансов на успех.