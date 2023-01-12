Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в Соледаре уничтожены около пяти бригад украинской армии. Это если не считать наёмников, которых в городе очень много, отметил он.
Гагин пояснил, что подразделение считается уничтоженным, если безвозвратные потери в нём составляют более 70%.
"Я думаю, несколько выше сама цифра по потерям, потому что в эти потери не заложены наемники, которых там было достаточно много", — сообщил он в эфире телеканала "Россия 1".
По словам Гагина, город ещё не до конца зачищен от украинских военных и наёмников.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв заявил, что Вооружённые силы Украины обязательно попытаются отбить Соледар, который перешёл под контроль российской армии, однако у Киева нет шансов на успех.
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