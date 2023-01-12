Карасёв: "Бахмутскую мясорубку" устроили ради поставок танков на Украину

Зеленский не слушает призывы от Генштаба ВСУ вывести армию из Артёмовска.

Об этом сообщил украинский политолог Вадим Карасёв.

"Благодаря упорному сопротивлению, то, что фактически в течение полугода российские войска никак не могут прорвать линию обороны Бахмута, это и создало дипломатические возможности для того, чтобы всё-таки западные де-факто военные союзники Украины пришли к пониманию необходимости открыть новый этап в военной помощи Украине. А именно в плане тяжёлых наступательных вооружений, прежде всего, танков", — в эфире канала "Iton TV" сказал аналитик.

По его словам, планы отхода из города есть, но Киев полагает, что националисты должны стоять до конца.

Зеленский именно настаивал, что необходимо продолжать сопротивляться, держать оборону, ибо это может открыть новую возможность, чтобы существенно и качественно изменить подходы к военной помощи киевской власти со стороны Вашингтона и стран НАТО, подытожил политолог.