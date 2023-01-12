Боец ВСУ назвал Арестовича аферистичным "приблудным чучелом" за слова о Соледаре

Военнослужащий вооружённых сил Украины (ВСУ) Николай Колесник жёстко раскритиковал советника офиса Зеленского Алексея Арестовича за его слова о бежавших подразделениях украинской армии в Соледаре.

Он даже не представляет что там происходит, заявил боец.

Его особенно возмутила фраза Арестовича, сказанная в интервью на YouTube-канале, о том, что нормально оборудованный взводный опорный пункт (ВОП) может год сдерживать бригаду русских, которые идут на позиции, если там всё правильно сделали.

Колесник поинтересовался, является ли сказанное официальной позицией офиса президента и обрушился с критикой на советника:

"Сколько ещё это аферистическое, приблудное чучело будет нести такую…? Может, его надо назначить командиром того ВОПа, где у него пулемёты будут по флангам и он год будет держать оборону?", — написал всушник.