Военнослужащий вооружённых сил Украины (ВСУ) Николай Колесник жёстко раскритиковал советника офиса Зеленского Алексея Арестовича за его слова о бежавших подразделениях украинской армии в Соледаре.
Он даже не представляет что там происходит, заявил боец.
Его особенно возмутила фраза Арестовича, сказанная в интервью на YouTube-канале, о том, что нормально оборудованный взводный опорный пункт (ВОП) может год сдерживать бригаду русских, которые идут на позиции, если там всё правильно сделали.
Колесник поинтересовался, является ли сказанное официальной позицией офиса президента и обрушился с критикой на советника:
"Сколько ещё это аферистическое, приблудное чучело будет нести такую…? Может, его надо назначить командиром того ВОПа, где у него пулемёты будут по флангам и он год будет держать оборону?", — написал всушник.
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