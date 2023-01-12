Подоляка: главком ВСУ Залужный может навязать армии России встречную битву за Соледар

ВСУ могут и рискнуть пойти в контрнаступление на Соледар. Этот город сейчас особенно важен Киеву. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.

Сотни солдат ВСУ и иностранные наёмники, не успевшие выйти из Соледара, укрываются в подземных шахтах, в случае взятия их в плен, для Киева могут наступить политические последствия сравнимые со сдачей "Азовстали" в Мариуполе, объяснил аналитик.

Он считает, что для спасения ситуации главком ВСУ Валерий Залужный может задействовать стратегические резервы и навязать встречную битву российским войскам с большими шансами на успех, чем при сидении в окопах зимой под ударами ВС РФ.

В случае успешного манёвра со стороны ВСУ, для Киева будет перекрыта потеря Соледара, а штурм Артёмовска будет сорван, что впоследствии предотвратит распад обороны рубежа Северск-Соледар-Артёмовск, предположил Подоляка.

Но если украинские войска потерпят поражение, рубежи обороны по линии Славянск-Краматорск-Константиновка могут быстро рухнуть, что упростит наступление армии России на остальных направлениях, заключил эксперт.