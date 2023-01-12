Третья мировая война начнётся с вторжения Польши на Западную Украину, заявил историк Кнутов

Военный эксперт, историк Юрий Кнутов заявил, что повышение призывного возраста в России — логичное и правильное решение, которое является ответом России на начало Третьей мировой войны.

"Сейчас появились НАТОвские танки на территории Украины. Речь идёт о возможном вторжении польской дивизии на Западную Украину. Фактически мы видим подготовку НАТО к Третьей мировой войне в прямом смысле слова. Пока она идет в гибридной форме, но может перейти в горячую фазу. К этому мы должны быть готовы и принимаем соответствующие решения", — сообщил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, повышение призывного возраста обеспечит Вооружённые силы РФ более зрелыми мужчинами, поскольку "военнослужащие старше 25 лет более ответственно относятся к выполнению боевых задач".

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов допустил повышение призывного возраста до 30 лет к весне 2023 года. Он рассказал, что в будущем минимальный призывной возраст в РФ составит 21 год, предельный — 30 лет. Для полного перехода на такую систему может понадобиться до трёх лет, подчеркнул генерал.