Полковник в отставке Матвийчук заявил о предстоящих неистовых атаках ВСУ на Соледар

На данный момент в Соледаре идёт зачистка от ВСУ. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук предупредил о возможных действиях со стороны украинской армии. Об этом он рассказал в беседе с "МК".

Он сообщил, что ВСУ могут произвести "неистовые атаки" на Соледар. В город отправят "президентский резерв" Вооружённых сил Украины.

Матвийчук считает, что в Соледар приедет элита ВСУ. Это военные, проходившие обучение во Франции, Германии и Великобритании. Всего Украина может отправить пять тысяч бойцов, в то время как численность элитного отряда составляет около 15 тысяч солдат.

"Думаю, будем свидетелями неистовых атак на позиции наших "музыкантов" и десантников, чтобы сбить их", — сделал прогноз полковник в отставке.