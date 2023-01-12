Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Психотерапевт: пожилым супругам следует спать на одной кровати
Вирусолог: новый штамм коронавируса "Кракен" устойчив к вакцинам
Армия Украины двинулась к границе с Белоруссией, заявил украинский посол
Врач-реабилитолог: хрустеть пальцами можно, но не всем
Слова Гребенщикова* о "россиянах-фашистах" проверит Следственный комитет РФ
Украина и НАТО решительно проигрывают России, заявил американский политик Янг
Южная Корея обеспокоилась состоянием памятника переселенцам во Владивостоке
Певец SHAMAN заявил, что дорожит возможностью выступать перед бойцами СВО на Украине
Military Watch: Киев требует от Тбилиси возврата "Буков", потому что находится в отчаянии

Полковник в отставке Матвийчук заявил о предстоящих неистовых атаках ВСУ на Соледар

Силовые структуры

На данный момент в Соледаре идёт зачистка от ВСУ. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук предупредил о возможных действиях со стороны украинской армии. Об этом он рассказал в беседе с "МК".

Он сообщил, что ВСУ могут произвести "неистовые атаки" на Соледар. В город отправят "президентский резерв" Вооружённых сил Украины.

Матвийчук считает, что в Соледар приедет элита ВСУ. Это военные, проходившие обучение во Франции, Германии и Великобритании. Всего Украина может отправить пять тысяч бойцов, в то время как численность элитного отряда составляет около 15 тысяч солдат.

"Думаю, будем свидетелями неистовых атак на позиции наших "музыкантов" и десантников, чтобы сбить их", — сделал прогноз полковник в отставке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Пилоты ВВС Украины пожаловались на "чертовски опасную" русскую ракету

Пилоты Военно-Воздушных сил Украины пожаловались на опасную российскую ракету класса "воздух-воздух" R-37M, которая мешает украинской авиации осуществлять манёвры, сообщает журнал The Drive.

Пилоты ВВС Украины пожаловались на "чертовски опасную" русскую ракету
Гуменюк анонсировала подготовку ВС России к массированному ракетному удару по Украине
Гуменюк анонсировала подготовку ВС России к массированному ракетному удару по Украине
Генерал Соболев призвал зачислить в мобилизационный резерв всю молодежь России
Шурыгин: на Герасимова теперь возложена персональная ответственность за успешность проведения СВО
Советские дипломаты отправили репарации в тупик Сергей Лебедев Америка пытается подкупить Сербию и обещает ей финансовое благополучие Михаил Плисюк Сколько революций пережила Франция Игорь Буккер
Жилин: переход Соледара под контроль ВС РФ — тактический успех, но не перелом в ходе СВО
МК: военные эксперты Шурыгин и Матвийчук рассказали, что будет с попавшими в котёл в Соледаре ВСУ
CNN: боевик ВСУ заявил, что в Соледаре никто не считает погибших
CNN: боевик ВСУ заявил, что в Соледаре никто не считает погибших
Последние материалы
Military Watch: Киев требует от Тбилиси возврата "Буков", потому что находится в отчаянии
Жители Соледара выразили благодарность ЧВК "Вагнер" за спасение
Посол Турции о цели проведения "саммита мира": оказывать давление на Москву
Участники спецоперации на Украине станут кандидатами на выборах 2023 года
Нужно ли опасаться пришельцев из Вселенной?
The Hill: союзник в администрации США помогает Путину побеждать на Украине
Newsweek: эксперты заявили о нереальности формулы мира Зеленского
Политик из США Барака заявил, что Байден принёс украинцев в жертву Вашингтону
Как ребенок поведал об освоении Америки
Арестович: немцы и французы заставляли нас помыть вышиванкой полы в прихожей Кремля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников