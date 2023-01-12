Владимир Зеленский рассказал, как планирует усилить украинскую армию в Донецкой области.
Президент Украины провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсуждалась ситуация в Бахмуте и Соледаре.
"Подчеркиваю: подразделения, которые защищают эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно. Напоследок речь шла об усилении ВСУ техникой и оружием, которые поступают от партнёров", — написал украинский лидер в своём микроблоге.
Ранее Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию в Донбассе словами: "Вся земля в трупах".
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