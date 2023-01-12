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RT: в неудачной попытке контратаковать Соледар ВСУ 10 января потеряли 200 бойцов убитыми

Силовые структуры

Сухопутные войска ВС Украины попытались прорвать окружение, отступая от Соледара 10 января. RT публикует подробности провала противника.

RT: в неудачной попытке контратаковать Соледар ВСУ 10 января потеряли 200 бойцов убитыми

Так, стало известно, что оперативное командование "Восток" должно было задействовать для прорыва 46-ю и 77-ю бригады ВСУ, обеспечив поддержку 17-й отдельной танковой бригадой и артиллерией. Однако бойцы её так и не получили.

"После отхода нескольких рот этих соединений из Соледара в соседнюю Парасковиевку выяснилось, что, кроме большого количества убитых и раненых, бригады практически полностью потеряли огневое прикрытие, в том числе артиллерию калибров 155 и 152 мм. Орудия были уничтожены в ходе наступления на Соледар российскими комплексами "Смерч" калибра 300 мм и штурмовой авиацией", — пишет RT.

Как следует из радиоперехватов, в частях, брошенных на прорыв окружения в Соледаре, ни в ротах, ни в батальонах не было командиров. Дежурное звено штурмовых истребителей Су-25 ВКС РФ обнаружило и уничтожило подразделения противника на броневиках VAB и противоминных БТР Wolfhound.

Неудачная попытка обошлась ВСУ "дорого" — 200 человек убитыми. Однако они были объявлены Киевом пропавшими без вести, сообщает источник.

С начала осени в Соледаре потери ВСУ оцениваются в 25 тысяч бойцов.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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