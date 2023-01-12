Сухопутные войска ВС Украины попытались прорвать окружение, отступая от Соледара 10 января. RT публикует подробности провала противника.
Так, стало известно, что оперативное командование "Восток" должно было задействовать для прорыва 46-ю и 77-ю бригады ВСУ, обеспечив поддержку 17-й отдельной танковой бригадой и артиллерией. Однако бойцы её так и не получили.
"После отхода нескольких рот этих соединений из Соледара в соседнюю Парасковиевку выяснилось, что, кроме большого количества убитых и раненых, бригады практически полностью потеряли огневое прикрытие, в том числе артиллерию калибров 155 и 152 мм. Орудия были уничтожены в ходе наступления на Соледар российскими комплексами "Смерч" калибра 300 мм и штурмовой авиацией", — пишет RT.
Как следует из радиоперехватов, в частях, брошенных на прорыв окружения в Соледаре, ни в ротах, ни в батальонах не было командиров. Дежурное звено штурмовых истребителей Су-25 ВКС РФ обнаружило и уничтожило подразделения противника на броневиках VAB и противоминных БТР Wolfhound.
Неудачная попытка обошлась ВСУ "дорого" — 200 человек убитыми. Однако они были объявлены Киевом пропавшими без вести, сообщает источник.
С начала осени в Соледаре потери ВСУ оцениваются в 25 тысяч бойцов.
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