РИА Новости: российский сержант-медик Пшеничный заявил об издевательствах в украинском плену

Сержант-медик ВС РФ Даниил Пшеничный попал в плен в начале марта 2022 и остался жив только благодаря обмену. Он рассказал об издевательствах в материале для специального проекта "Трибунал. Пытки российских военных".

"Побои российских военнопленных начались 9 марта 2022 года, когда их доставили в СИЗО в Полтаве… По пути из автобуса до кабинета досмотра все 32 пленных были жестоко избиты сотрудниками СИЗО", — приводит слова Пшеничного РИА Новости.

Он сообщает, что пленных с мешками на голове периодически возили на допросы. При этом конвоиры били их по голове за то, что россияне не знали украинский язык или отказывались петь гимн Незалежной. Для ударов они использовали осколок трубы или бутылку, наполненную камнями.

Для раненых военнопленных условия и вовсе были ужасными. Пули из тел не извлекали, а раздробленные кости конечностей никого не волновали, заключил Пшеничный.