Российские войска продолжают зачистку Соледара, где в подземных коммуникациях предприятия "Артёмсоль" могли остаться боевики ВСУ и иностранные наёмники. Работник предприятия Сергей Бондаренко рассказал о тоннелях, переходах, соляных шахтах и выходах из них.
Он сообщил, что все четыре шахты, находящиеся на глубине порядка 300 метров, связаны между собой тоннелями.
"Во всех (шахтах — Прим. ред.) есть по несколько запасных выходов. На случай, если клеть по каким-то причинам не работает, например, нет электричества, там предусмотрены лестницы. Пешком подъём занимает около 45-50 минут, так как глубина довольно большая", — говорит Бондаренко в беседе с "МК".
В подземном "городе" легко затеряться, отмечает он. Там есть соляное футбольное поле, церковь, концертный зал, установлено много камер. На экскурсии в Соледар приезжали туристы со всего мира, для их услуг предоставлялись жилые комнаты и столовые. Остаться в необыкновенном "городе" под землёй можно было на несколько дней. Температура воздуха там держится на отметке 15-16 градусов.
Мужчина рассказывает, что с апреля 2022 года он с семьёй живёт в Воронеже, получил российское гражданство и возвращаться в Соледар не планирует, так как его дом полностью разрушен.
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