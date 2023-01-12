Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Актёр Виталий Гогунский рассказал о натянутых отношениях с семьёй и друзьями с Украины
Newsweek: Галеотти анонсировал серьёзные наступления ВС РФ после перестановок в Генштабе
Генерал Соболев: после повышения призывного возраста в РФ все "откосившие" от армии пойдут служить
Sohu: Запад крайне обеспокоен — Россия неспроста начала скупать юани
РИА Новости: российский сержант-медик Пшеничный заявил об издевательствах в украинском плену
Политолог Маркелов оценил идею создания народных дружин в России
RT: около 200 боевиков потеряли ВСУ во время безуспешной атаки на Соледар 10 января
Украинские боевики по примеру террористов применяют химическое оружие
Испания резко нарастила закупки газа в РФ, несмотря на "независимость" от поставок из России

МК: работник "Артёмсоли" в Соледаре Бондаренко описал подземный город в шахтах, где прячутся ВСУ

Силовые структуры

Российские войска продолжают зачистку Соледара, где в подземных коммуникациях предприятия "Артёмсоль" могли остаться боевики ВСУ и иностранные наёмники. Работник предприятия Сергей Бондаренко рассказал о тоннелях, переходах, соляных шахтах и выходах из них.

МК: работник "Артёмсоли" в Соледаре Бондаренко описал подземный город в шахтах, где прячутся ВСУ

Он сообщил, что все четыре шахты, находящиеся на глубине порядка 300 метров, связаны между собой тоннелями.

"Во всех (шахтах — Прим. ред.) есть по несколько запасных выходов. На случай, если клеть по каким-то причинам не работает, например, нет электричества, там предусмотрены лестницы. Пешком подъём занимает около 45-50 минут, так как глубина довольно большая", — говорит Бондаренко в беседе с "МК".

В подземном "городе" легко затеряться, отмечает он. Там есть соляное футбольное поле, церковь, концертный зал, установлено много камер. На экскурсии в Соледар приезжали туристы со всего мира, для их услуг предоставлялись жилые комнаты и столовые. Остаться в необыкновенном "городе" под землёй можно было на несколько дней. Температура воздуха там держится на отметке 15-16 градусов.

Мужчина рассказывает, что с апреля 2022 года он с семьёй живёт в Воронеже, получил российское гражданство и возвращаться в Соледар не планирует, так как его дом полностью разрушен.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Пилоты ВВС Украины пожаловались на "чертовски опасную" русскую ракету

Пилоты Военно-Воздушных сил Украины пожаловались на опасную российскую ракету класса "воздух-воздух" R-37M, которая мешает украинской авиации осуществлять манёвры, сообщает журнал The Drive.

Пилоты ВВС Украины пожаловались на "чертовски опасную" русскую ракету
Гуменюк анонсировала подготовку ВС России к массированному ракетному удару по Украине
Гуменюк анонсировала подготовку ВС России к массированному ракетному удару по Украине
Генерал Соболев призвал зачислить в мобилизационный резерв всю молодежь России
Шурыгин: на Герасимова теперь возложена персональная ответственность за успешность проведения СВО
Советские дипломаты отправили репарации в тупик Сергей Лебедев Америка пытается подкупить Сербию и обещает ей финансовое благополучие Михаил Плисюк Сколько революций пережила Франция Игорь Буккер
Жилин: переход Соледара под контроль ВС РФ — тактический успех, но не перелом в ходе СВО
МК: военные эксперты Шурыгин и Матвийчук рассказали, что будет с попавшими в котёл в Соледаре ВСУ
Дмитрий Нагиев опроверг слухи о своём многомиллионном пожертвовании на нужды СВО
Дмитрий Нагиев опроверг слухи о своём многомиллионном пожертвовании на нужды СВО
Последние материалы
Актёр Виталий Гогунский рассказал о натянутых отношениях с семьёй и друзьями с Украины
Newsweek: Галеотти анонсировал серьёзные наступления ВС РФ после перестановок в Генштабе
МК: работник "Артёмсоли" в Соледаре Бондаренко описал подземный город в шахтах, где прячутся ВСУ
Фильм "Александр Невский": звукозрительная символика
Хамское поведение Эрдогана надо остановить
Как освобождение Соледара и Опытного бойцами ЧВК "Вагнер" скажется на ситуации в районе Бахмута
Генерал Соболев: после повышения призывного возраста в РФ все "откосившие" от армии пойдут служить
Sohu: Запад крайне обеспокоен — Россия неспроста начала скупать юани
РИА Новости: российский сержант-медик Пшеничный заявил об издевательствах в украинском плену
Политолог Маркелов оценил идею создания народных дружин в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников