Newsweek: Галеотти анонсировал серьёзные наступления ВС РФ после перестановок в Генштабе

Генерала Валерия Герасимова 11 января назначили командующим Объединённой группировкой войск РФ. Данное событие предвещает серьёзные наступления армии России. Такое заявление сделал британский политолог Марк Галеотти.

"По сути, перестановка в российском командовании является подтверждением того, что "предстоят серьёзные наступления", — цитирует слова эксперта издание Newsweek.

Он подчеркнул, что успехи Вооружённых сил РФ на фронте будут иметь решающее значение. Они станут сигналом западным странам о готовности России к продолжительным военным действиям. Европейские лидеры после этого должны ослабить поддержку ВСУ.