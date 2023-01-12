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Newsweek: Галеотти анонсировал серьёзные наступления ВС РФ после перестановок в Генштабе

Силовые структуры

Генерала Валерия Герасимова 11 января назначили командующим Объединённой группировкой войск РФ. Данное событие предвещает серьёзные наступления армии России. Такое заявление сделал британский политолог Марк Галеотти.

"По сути, перестановка в российском командовании является подтверждением того, что "предстоят серьёзные наступления", — цитирует слова эксперта издание Newsweek.

Он подчеркнул, что успехи Вооружённых сил РФ на фронте будут иметь решающее значение. Они станут сигналом западным странам о готовности России к продолжительным военным действиям. Европейские лидеры после этого должны ослабить поддержку ВСУ.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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