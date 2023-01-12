Генерала Валерия Герасимова 11 января назначили командующим Объединённой группировкой войск РФ. Данное событие предвещает серьёзные наступления армии России. Такое заявление сделал британский политолог Марк Галеотти.
"По сути, перестановка в российском командовании является подтверждением того, что "предстоят серьёзные наступления", — цитирует слова эксперта издание Newsweek.
Он подчеркнул, что успехи Вооружённых сил РФ на фронте будут иметь решающее значение. Они станут сигналом западным странам о готовности России к продолжительным военным действиям. Европейские лидеры после этого должны ослабить поддержку ВСУ.
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