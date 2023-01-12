Ранее военные Украины заявили о "дебильных" приказах командования в зоне СВО. Очередной инцидент произошёл в Артёмовске. Солдат ВСУ, назвавший себя Киянином, высказал недовольство. Видеоинтервью опубликовало издание RT в Telegram.
Боец отметил, что ситуация в Артёмовске улучшится только после замены военачальников.
"Нормализуется, когда на ключевых должностях у нас будут люди военные, которые понимают потребности. Есть такой генерал, который защищал аэропорт Жуляны. Вот я думаю, что он бы, наверное, по-другому всё делал", — сказал военный.
На фотографии с места событий виден задний план с надписью "с нами Бог и атаман (главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный)". Вторая часть фразы перечёркнута.
RT отмечает, что, скорее всего, бойцы имеют в виду генерала Сергея Кривоноса, против которого Государственное бюро расследований Украины возбудило дело за якобы "незаконные приказы во время обороны Жулян" в феврале-марте 2022 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Пилоты Военно-Воздушных сил Украины пожаловались на опасную российскую ракету класса "воздух-воздух" R-37M, которая мешает украинской авиации осуществлять манёвры, сообщает журнал The Drive.