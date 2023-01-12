RT: военный ВСУ Киянин раскритиковал действия командования в Артёмовске

Ранее военные Украины заявили о "дебильных" приказах командования в зоне СВО. Очередной инцидент произошёл в Артёмовске. Солдат ВСУ, назвавший себя Киянином, высказал недовольство. Видеоинтервью опубликовало издание RT в Telegram.

Боец отметил, что ситуация в Артёмовске улучшится только после замены военачальников.

"Нормализуется, когда на ключевых должностях у нас будут люди военные, которые понимают потребности. Есть такой генерал, который защищал аэропорт Жуляны. Вот я думаю, что он бы, наверное, по-другому всё делал", — сказал военный.

На фотографии с места событий виден задний план с надписью "с нами Бог и атаман (главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный)". Вторая часть фразы перечёркнута.

RT отмечает, что, скорее всего, бойцы имеют в виду генерала Сергея Кривоноса, против которого Государственное бюро расследований Украины возбудило дело за якобы "незаконные приказы во время обороны Жулян" в феврале-марте 2022 года.