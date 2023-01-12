Ваджра: "Бахмутская мясорубка" закончится для ВСУ страшнее, чем в Мариуполе

Украинское командование бросает в жестокую бойню своих солдат в Артёмовск (Бахмут), где их ждёт "мясорубка" страшнее, чем в Мариуполе. Об этом заявил историк и публицист Андрей Ваджра.

Он считает, что такие жертвы нужны Киеву для правильной картинки перед Западом, который снабжает Украину финансами и вооружением.

"По сути Бахмут — это второй Мариуполь. И всё там закончится точно так же. Только умертвит в этом городе Зеленский гораздо больше людей, чем в Мариуполе. Сколько там сейчас уже украинских трупов? Десять тысяч? Пятнадцать? А может, уже двадцать?" — приводит слова историка "ПолитНавигатор".

Ранее сообщалось, что в Соледаре под землёй существует целый "город", в котором могут находиться иностранные наёмники и боевики ВС Украины.