Президент Украины Владимир Зеленский призвал главкома ВСУ Валерия Залужного любым способом вернуть контроль над городом Соледар.
Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
На заседании Офиса президента Украины и Генштаба украинской армии Зеленский потребовал как можно быстрее вернуть Соледар.
"Многочисленные доводы главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что контратака приведёт к катастрофическим потерям и украинская армия потеряет наиболее ценные части, которые готовились к наступлению в Запорожской области, Зеленский не принял", — отметил ведущий Первого канала.
Киевская власть готова уничтожить собственное население и готова "сражаться" до последнего украинца.
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