Зеленский приказал Залужному любым способом вернуть контроль над Соледаром

Президент Украины Владимир Зеленский призвал главкома ВСУ Валерия Залужного любым способом вернуть контроль над городом Соледар.

Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

На заседании Офиса президента Украины и Генштаба украинской армии Зеленский потребовал как можно быстрее вернуть Соледар.

"Многочисленные доводы главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что контратака приведёт к катастрофическим потерям и украинская армия потеряет наиболее ценные части, которые готовились к наступлению в Запорожской области, Зеленский не принял", — отметил ведущий Первого канала.

Киевская власть готова уничтожить собственное население и готова "сражаться" до последнего украинца.