Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Планы Германии по отказу от российской нефти могут не сработать
Одесский фольксштурм переброшен под Артёмовск для заделывания дыр ВСУ на фронте
Ваджра: "Бахмутская мясорубка" закончится для ВСУ страшнее, чем в Мариуполе
RT: военный ВСУ Киянин раскритиковал действия командования в Артёмовске
Криптоэксперт предсказал обрушение курса биткоина до 10 тысяч долларов
Актёр Виталий Гогунский рассказал о натянутых отношениях с семьёй и друзьями с Украины
Newsweek: Галеотти анонсировал серьёзные наступления ВС РФ после перестановок в Генштабе
МК: работник "Артёмсоли" из Соледара раскрыл правду о подземном городе в шахтах, где прячутся ВСУ
Генерал Соболев: после повышения призывного возраста в РФ все "откосившие" от армии пойдут служить

Зеленский приказал Залужному любым способом вернуть контроль над Соледаром

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский призвал главкома ВСУ Валерия Залужного любым способом вернуть контроль над городом Соледар.

Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

На заседании Офиса президента Украины и Генштаба украинской армии Зеленский потребовал как можно быстрее вернуть Соледар.

"Многочисленные доводы главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что контратака приведёт к катастрофическим потерям и украинская армия потеряет наиболее ценные части, которые готовились к наступлению в Запорожской области, Зеленский не принял", — отметил ведущий Первого канала.

Киевская власть готова уничтожить собственное население и готова "сражаться" до последнего украинца.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Пилоты ВВС Украины пожаловались на "чертовски опасную" русскую ракету

Пилоты Военно-Воздушных сил Украины пожаловались на опасную российскую ракету класса "воздух-воздух" R-37M, которая мешает украинской авиации осуществлять манёвры, сообщает журнал The Drive.

Пилоты ВВС Украины пожаловались на "чертовски опасную" русскую ракету
Гуменюк анонсировала подготовку ВС России к массированному ракетному удару по Украине
Гуменюк анонсировала подготовку ВС России к массированному ракетному удару по Украине
Генерал Соболев призвал зачислить в мобилизационный резерв всю молодежь России
Шурыгин: на Герасимова теперь возложена персональная ответственность за успешность проведения СВО
Советские дипломаты отправили репарации в тупик Сергей Лебедев Америка пытается подкупить Сербию и обещает ей финансовое благополучие Михаил Плисюк Сколько революций пережила Франция Игорь Буккер
Жилин: переход Соледара под контроль ВС РФ — тактический успех, но не перелом в ходе СВО
МК: военные эксперты Шурыгин и Матвийчук рассказали, что будет с попавшими в котёл в Соледаре ВСУ
Дмитрий Нагиев опроверг слухи о своём многомиллионном пожертвовании на нужды СВО
Дмитрий Нагиев опроверг слухи о своём многомиллионном пожертвовании на нужды СВО
Последние материалы
Планы Германии по отказу от российской нефти могут не сработать
Одесский фольксштурм переброшен под Артёмовск для заделывания дыр ВСУ на фронте
Ваджра: "Бахмутская мясорубка" закончится для ВСУ страшнее, чем в Мариуполе
RT: военный ВСУ Киянин раскритиковал действия командования в Артёмовске
Криптоэксперт предсказал обрушение курса биткоина до 10 тысяч долларов
Актёр Виталий Гогунский рассказал о натянутых отношениях с семьёй и друзьями с Украины
Newsweek: Галеотти анонсировал серьёзные наступления ВС РФ после перестановок в Генштабе
МК: работник "Артёмсоли" из Соледара раскрыл правду о подземном городе в шахтах, где прячутся ВСУ
Фильм "Александр Невский": звукозрительная символика
Хамское поведение Эрдогана надо остановить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников