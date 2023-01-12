В сети появилось новое видео, подтверждающее факт подготовки химических боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Занимается этим некое подразделение "Птицы Мадьяра" (по позывному полевого командира "Мадьяра"). Боеприпасы хранятся в холодильнике, что говорит о наличии в них токсичного вещества, отметили военкоры.
Головной взрыватель внешне очень похож на устройство для смешивания или распыления химических веществ.
На Артёмовском направлении националисты уже применяли химическое оружие, в результате которого российские солдаты получили химические ожоги. По удачному стечению обстоятельств, они остались живы.
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Пилоты Военно-Воздушных сил Украины пожаловались на опасную российскую ракету класса "воздух-воздух" R-37M, которая мешает украинской авиации осуществлять манёвры, сообщает журнал The Drive.