Украинские боевики по примеру террористов применяют химическое оружие

В сети появилось новое видео, подтверждающее факт подготовки химических боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Занимается этим некое подразделение "Птицы Мадьяра" (по позывному полевого командира "Мадьяра"). Боеприпасы хранятся в холодильнике, что говорит о наличии в них токсичного вещества, отметили военкоры.

Головной взрыватель внешне очень похож на устройство для смешивания или распыления химических веществ.

На Артёмовском направлении националисты уже применяли химическое оружие, в результате которого российские солдаты получили химические ожоги. По удачному стечению обстоятельств, они остались живы.