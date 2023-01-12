Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные действия в зоне спецоперации на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. В Артёмовске идут ожесточённые бои. Военкор Чингис Дамбиев проинформировал об очередном успехе русской армии.
Под Артёмовском (Бахмутом) уничтожен идейный бандеровец, командира роты огневой поддержки 93-го батальона 107-й Буковинской бригады ТрО Пётр Ковалюк с позывным "Явор".
Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали руководителя регионального отделения партии "Европейская Солидарность" в Каменец-Подольском Александра Логвина.
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Шоумен и актёр Дмитрий Нагиев прокомментировал информацию о том, что он якобы сделал пожертвование на нужды спецоперации в размере 200 миллионов рублей.