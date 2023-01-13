Очевидцы: до прихода ВС РФ в Соледар в городе стояли французские БТР

До прихода бойцов российской армии в Соледар в жилых кварталах города стояли французские танки, а в общении ВСУ была слышна английская речь, рассказал житель города.

По словам горожанина, конкретно в секторе его двора стояло около семи машин.

"А до этого просто так по городу ездили. Также в (жилом. — Прим. ред.) секторе за три дня до прихода ребят стояли несколько французских "Рено" БТР четырёхколесных, но они через день уехали сразу. А потом заехали на (бронеавтомобилях. — Прим. ред.) "Казаках" на те же самые точки", — рассказал собеседник РИА Новости.

По словам мужчины, очень часто среди боевиков можно было встретить иностранную речь, в том числе и английскую.