Украинские боевики всеми силами пытаются стабилизировать линию боевого соприкосновения в районе Соледара, потому бросают к населённому пункту всё новые и новые резервы.
Донецкий военкор Андрей Руденко опубликовал видео ночной работы российской артиллерии, которая не даёт возможность ВСУ провести перегруппировку и собрать ударный кулак.
"На кадрах наша артиллерия как раз разматывает эти подоспевшие резервы. У хохлов как всегда много 200 и 300 (убитых и раненых. — Прим. ред.)", — прокомментировал репортёр ролик.
Он отметил, что украинские солдаты гибнут за амбиции Зеленского и олигархов, которые в это время "кайфуют по Монако и Куршавелям".
Накануне стало известно, что в Соледаре российским бойцам удалось захватить большое количество натовской военной техники.
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