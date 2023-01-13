Военкор Руденко показал, как артиллерия ВС РФ уничтожила украинские резервы под Соледаром

Украинские боевики всеми силами пытаются стабилизировать линию боевого соприкосновения в районе Соледара, потому бросают к населённому пункту всё новые и новые резервы.

Донецкий военкор Андрей Руденко опубликовал видео ночной работы российской артиллерии, которая не даёт возможность ВСУ провести перегруппировку и собрать ударный кулак.

"На кадрах наша артиллерия как раз разматывает эти подоспевшие резервы. У хохлов как всегда много 200 и 300 (убитых и раненых. — Прим. ред.)", — прокомментировал репортёр ролик.

Он отметил, что украинские солдаты гибнут за амбиции Зеленского и олигархов, которые в это время "кайфуют по Монако и Куршавелям".

Накануне стало известно, что в Соледаре российским бойцам удалось захватить большое количество натовской военной техники.