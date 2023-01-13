MI6: Россия укрепляет линию фронта в Кременной десантниками 76-й гвардейской дивизии ВДВ

Российская армия укрепляет линию фронта в Кременной бойцами 76-й гвардейской дивизии ВДВ.

Об этом со ссылкой на данные британской разведки сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Передислоцированные в Донбасс командиры пытаются использовать десантников как элитные силы быстрого реагирования, сообщает в MI6. По словам британцев, до ноября РФ задействовала почти все развертываемые ВДВ в качестве сил длительного удержания вдоль линии фронта под Херсоном.

Тем временем продолжаются ожесточенные бои на Сватово-Кременном направлении: армия России продвигается вперёд, идут артиллерийские бои, гаубичные расчёты ВС РФ уничтожают военную технику и бандеровцев, подчёркивают военкоры.