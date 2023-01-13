Российская армия укрепляет линию фронта в Кременной бойцами 76-й гвардейской дивизии ВДВ.
Об этом со ссылкой на данные британской разведки сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Передислоцированные в Донбасс командиры пытаются использовать десантников как элитные силы быстрого реагирования, сообщает в MI6. По словам британцев, до ноября РФ задействовала почти все развертываемые ВДВ в качестве сил длительного удержания вдоль линии фронта под Херсоном.
Тем временем продолжаются ожесточенные бои на Сватово-Кременном направлении: армия России продвигается вперёд, идут артиллерийские бои, гаубичные расчёты ВС РФ уничтожают военную технику и бандеровцев, подчёркивают военкоры.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Шоумен и актёр Дмитрий Нагиев прокомментировал информацию о том, что он якобы сделал пожертвование на нужды спецоперации в размере 200 миллионов рублей.