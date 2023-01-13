Российские Вооружённые силы взяли город Артёмовск в оперативное окружение.
Об этом со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Город сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьёзные кулаки, которые делают охват города. Уже практически вокруг Артёмовска тоже плотно работает наша артиллерия", — цитирует ополченца издание.
Информация пока не полная, но после взятия Соледара — это лишь вопрос времени, подытожили военкоры.
Ранее сообщалось, что одесский тербат переброшен под Артёмовск для заделывания дыр ВСУ на фронте.
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