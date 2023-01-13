Житель Соледара Кузин заявил о мародёрстве военных ВСУ

Мирные жители Соледара размещаются в Шахтёрске, о чём проинформировал глава администрации города Александр Шатов. Вся бытовая техника и личные вещи горожан были вывезены военнослужащими Украины, заявил местный житель Сергей Кузин.

"Повывозили из поселка всё: вплоть до туалетной бумаги вывозилось. Люди уезжали, они выламывали двери, ворота… Вывозилось на гражданских машинах… Загружалась бытовая техника, вещи. Мы с отцом двоих поймали у соседа, они выломали окно, залезли в дом, собрали уже всё ценное, и тут мы пришли с отцом. А они нам сказали, что позицию ищут", — поделился с РИА Новости гражданин.

Он отметил огромное количество ломбардов на территории Украины. По его словам, туда сдаётся техника Донбасса.