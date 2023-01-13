Местная популяция бобров поможет Украине в противостоянии с российской армией. Такое заявление сделал пресс-секретарь Волынской бригады территориальной обороны Сергей Хоминский, слова которого приводит телеканал Sky News.
Он объяснил, что когда бобры строят свои плотины, люди их обычно разрушают. Но в этом году этого решили не делать из-за спецоперации.
Поэтому вода теперь есть везде, и она мешает проходу российских войск, вынуждая их передвигаться по маршрутам, которые известны заранее, заключил Хоминский.
Ранее в Сети появилось видео ограбления бобрами продуктового склада в Туле.
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Шоумен и актёр Дмитрий Нагиев прокомментировал информацию о том, что он якобы сделал пожертвование на нужды спецоперации в размере 200 миллионов рублей.