В ВСУ заявили, что бобры помогут Украине в борьбе с российской армией

Местная популяция бобров поможет Украине в противостоянии с российской армией. Такое заявление сделал пресс-секретарь Волынской бригады территориальной обороны Сергей Хоминский, слова которого приводит телеканал Sky News.

Он объяснил, что когда бобры строят свои плотины, люди их обычно разрушают. Но в этом году этого решили не делать из-за спецоперации.

Поэтому вода теперь есть везде, и она мешает проходу российских войск, вынуждая их передвигаться по маршрутам, которые известны заранее, заключил Хоминский.

Ранее в Сети появилось видео ограбления бобрами продуктового склада в Туле.