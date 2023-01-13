Соледар имел чрезвычайное значение для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил полковник ДНР, депутат Народного совета Андрей Баевский.
По его словам, киевский режим уже начал "муссировать" идею о контрнаступлении украинских войск.
"Соледар был чрезвычайно важен для ВСУ. Те резервы, которые применялись в направлении Донецка, Горловки и Ясиноватой (артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня и иные средства поражения), были переброшены уже на северный план, чтобы сдерживать наше наступление", — пояснил Баевский в эфире Соловьёв Live.
Кроме того, полковник добавил, что Киев пытается "накачать" резервами Краматорск и Константиновку.
Как пояснил депутат, установление российского контроля над Соледаром повлияло на снижение интенсивности обстрелов Донецка, Макеевки и Горловки со стороны Киева.
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