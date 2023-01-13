Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский считает, что граждан РФ не нужно учить ненависти к украинцам, поскольку это чувство выступает временным стимулятором. Если в человеке отсутствует настоящая мотивация, оно ненадолго поддержит "горение". Такое мнение высказал комбат в своём Telegram-канале.
Он считает, что за Киевом нет ни божьей, ни исторической правды. Поэтому он постоянно поддерживает ненавистные чувства в россиянах.
Ходаковский полагает, что, если русские граждане начнут также относиться со злостью к украинцам, то они проиграют. Киев уже потерпел поражение и привёл страну на край пропасти.
"Им только и остаётся, что "инъекции" — то ненависти, то западных подачек. Научите общество их ненавидеть — и вы погубите всё, за что отдано столько жизней", — написал комбат.
Ранее житель Соледара Кузин заявил о мародёрстве военных ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Шоумен и актёр Дмитрий Нагиев прокомментировал информацию о том, что он якобы сделал пожертвование на нужды спецоперации в размере 200 миллионов рублей.