Ходаковский заявил, что он против ненависти граждан РФ к жителям Украины

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский считает, что граждан РФ не нужно учить ненависти к украинцам, поскольку это чувство выступает временным стимулятором. Если в человеке отсутствует настоящая мотивация, оно ненадолго поддержит "горение". Такое мнение высказал комбат в своём Telegram-канале.

Он считает, что за Киевом нет ни божьей, ни исторической правды. Поэтому он постоянно поддерживает ненавистные чувства в россиянах.

Ходаковский полагает, что, если русские граждане начнут также относиться со злостью к украинцам, то они проиграют. Киев уже потерпел поражение и привёл страну на край пропасти.

"Им только и остаётся, что "инъекции" — то ненависти, то западных подачек. Научите общество их ненавидеть — и вы погубите всё, за что отдано столько жизней", — написал комбат.

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