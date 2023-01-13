Житель Яковлевки в ДНР заявил о замеченных польских наёмниках

В Яковлевке ДНР замечен один из польских наёмников. Об этом проинформировал местный житель Денис Богатов.

"Я своими глазами — нет (не видел. — Прим. ред.), но мне говорили, что были поляки. Люди приехали забирать свои вещи, один из поляков вышел из соседнего дома с автоматом", — цитируют слова мужчины РИА Новости.

Богатов подчеркнул, что данный военный выгнал людей из дома и стрелял вверх. Житель Яковлевки сообщил, что представители ВСУ вместе с иностранными наёмниками проводили вскрытие частных гаражей в городе, а также забирали транспорт и генераторы.

На данный момент в Соледаре продолжаются военные действия. ВС РФ ведут очистку территории от ВСУ.