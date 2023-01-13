В Яковлевке ДНР замечен один из польских наёмников. Об этом проинформировал местный житель Денис Богатов.
"Я своими глазами — нет (не видел. — Прим. ред.), но мне говорили, что были поляки. Люди приехали забирать свои вещи, один из поляков вышел из соседнего дома с автоматом", — цитируют слова мужчины РИА Новости.
Богатов подчеркнул, что данный военный выгнал людей из дома и стрелял вверх. Житель Яковлевки сообщил, что представители ВСУ вместе с иностранными наёмниками проводили вскрытие частных гаражей в городе, а также забирали транспорт и генераторы.
На данный момент в Соледаре продолжаются военные действия. ВС РФ ведут очистку территории от ВСУ.
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