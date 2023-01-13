Житель Соледара Шистка заявил, что военные ВСУ распивали алкоголь и запугивали людей

Военные Вооружённых сил Украины во время базирования в Соледаре ДНР занимались мародёрством, запугиванием местных жителей и распитием алкогольных напитков. Об этом заявил эвакуированный из города Андрей Шистка в интервью РИА Новости.

"Было и мародёрство, было запугивание каждый день. Окопы у них были в нашем огороде, ну, они прикрывались нами, я так понял… Они и в домах селились, где получше выбирали", — рассказал мужчина.

Шистка проинформировал, что боевики ВСУ были не против выпить и забирали вино местных жителей.

Ранее сообщалось, что вся бытовая техника и личные вещи горожан были вывезены военнослужащими Украины.