Военные Вооружённых сил Украины во время базирования в Соледаре ДНР занимались мародёрством, запугиванием местных жителей и распитием алкогольных напитков. Об этом заявил эвакуированный из города Андрей Шистка в интервью РИА Новости.
"Было и мародёрство, было запугивание каждый день. Окопы у них были в нашем огороде, ну, они прикрывались нами, я так понял… Они и в домах селились, где получше выбирали", — рассказал мужчина.
Шистка проинформировал, что боевики ВСУ были не против выпить и забирали вино местных жителей.
Ранее сообщалось, что вся бытовая техника и личные вещи горожан были вывезены военнослужащими Украины.
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