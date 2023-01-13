Военкор Сладков заявил о крупных потерях ВСУ в Соледаре: "На каждом шагу — тела"

В Соледаре продолжаются активные боевые действия. Российские военные ведут зачистку города от ВСУ. Военный корреспондент Александр Сладков рассказал о ситуации на севере населённого пункта.

По его словам, он видел много обгоревших погибших военнослужащих ВСУ без оружия и во всей амуниции.

"Я могу говорить только о том, что я видел. На каждом шагу — тела", — проинформировал он.

Сладков подчеркнул, что атака ВС РФ на город началась неожиданно, поэтому артиллерийский огонь по центру Соледара привёл их в смятение.

"Поэтому наибольшее количество потерь — в центре, но, если я на окраине столько тел видел погибших, то потери просто колоссальные", — сказал военкор.