В Соледаре продолжаются активные боевые действия. Российские военные ведут зачистку города от ВСУ. Военный корреспондент Александр Сладков рассказал о ситуации на севере населённого пункта.
По его словам, он видел много обгоревших погибших военнослужащих ВСУ без оружия и во всей амуниции.
"Я могу говорить только о том, что я видел. На каждом шагу — тела", — проинформировал он.
Сладков подчеркнул, что атака ВС РФ на город началась неожиданно, поэтому артиллерийский огонь по центру Соледара привёл их в смятение.
"Поэтому наибольшее количество потерь — в центре, но, если я на окраине столько тел видел погибших, то потери просто колоссальные", — сказал военкор.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эстрадный певец, публично поддержавший Украину, планирует гастрольный тур по России и уже продаёт билеты на свои выступления.