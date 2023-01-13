Военкоры объяснили причины попадания бойцов ВС РФ в украинский плен в ходе СВО на Украине

Военные корреспонденты Telegram-каналов "Военная хроника" и "Рыбарь" проанализировали вопросы попадания наших военнослужащих в украинский плен. На данный момент СМИ открыто транслируют кадры обмена, но обстоятельства пленения никто не раскрывает. Военкоры выявили несколько проблем, которые в будущем помогут избежать пленения.

Так, в ходе анализа стало известно, что 35% попавших в украинский плен бойцов ВС РФ были добровольцами, 45% — призваны из запаса. Кадровые военные попадают в руки противника реже и в недееспособном состоянии, сообщают военкоры.

Одной из причин, по которой наши солдаты попадают в плен, они называют нехватку кадровых офицеров. Командирами в подразделениях, которые сформированы из мобилизованных, становятся резервисты без опыта командования. Бойцы под их руководством становятся дезорганизованными.

Далее вытекает следующая проблема — это неосведомлённость в ряде случаев о боевой ситуации в регионе. При атаке противника бойцы бежали от натиска и оказывались в плену. Кроме того, многие солдаты ВС РФ не мотивированы, так как пришли в зону спецоперации добровольно, чтобы заработать деньги.

Данный анализ необходим, чтобы понять причины попадания в плен российских военнослужащих.