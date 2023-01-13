Минобороны РФ раскрыло подробности взятия Соледара

Взятие Соледара удалось осуществить благодаря постоянному артиллерийскому огню и ударам Воздушно-космических сил РФ и ракетных войск, сообщили в Минобороны РФ.

Артиллерия и ВСК России непрерывно атаковали позиции Вооружённых сил Украины в Соледаре, что помешало противнику перебросить резервы и отрезало его от поставок боеприпасов.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли в Соледаре более 700 солдат и более 300 единиц вооружения. Благодаря комплексу мероприятий, которые реализовала российская армия, штурмовые отряды провели наступление и полностью освободили Соледар, отметили в оборонном ведомстве.