Вооружённые силы России вечером 12 января завершили освобождение Соледара. Данный город имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ.
Военкоры Telegram-канала WarGonzo рассказали о текущей обстановке в городе. Они сообщают, что Соледар завален сотнями трупов военнослужащих Вооружённых сил Украины. Опубликованы видеокадры, которые Pravda.Ru не размещает из этических соображений.
"Хорошо видно отношение командования террористического украинского государства к своим солдатам и офицерам, отправленным "на мясо", и по итогам брошенным на месте их гибели", — пишут военкоры.
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