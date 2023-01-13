WarGonzo: Соледар завален сотнями трупов военных ВСУ

Вооружённые силы России вечером 12 января завершили освобождение Соледара. Данный город имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ.

Военкоры Telegram-канала WarGonzo рассказали о текущей обстановке в городе. Они сообщают, что Соледар завален сотнями трупов военнослужащих Вооружённых сил Украины. Опубликованы видеокадры, которые Pravda.Ru не размещает из этических соображений.

"Хорошо видно отношение командования террористического украинского государства к своим солдатам и офицерам, отправленным "на мясо", и по итогам брошенным на месте их гибели", — пишут военкоры.